Губерниев - о матче «Спартака»: «Верхи не могут, низы не хотят»

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поединку шестого тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» встречался с «Ахматом». Матч прошел на «Открытие Банк Арене» и завершился вничью со счетом 0:0.

«Ахмат» упирался, «Спартак» не забил. Верхи не могут, низы не хотят. Это, брат, марксизм», - написал комментатор в своих социальных сетях.

После вчерашнего матча подопечные Гильермо Абаскаля остались на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичная команда не побеждает три матча подряд.

Следующий поединок «Спартак» сыграет против «Динамо» в Кубке России.