Мирзоян - о «Спартаке»: «Убрать тренера - это самое лёгкое»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мирзоян пообщался с журналистами после матча шестого тура РПЛ против грозненского «Ахмата» (0:0). В частности, он ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Убрать тренера - это самое лёгкое. Этот период нужно перебороть, а как именно сделать, это уже идёт от мастерства, опыта и знания тренера. У него, наверное, есть знания, пусть работает», - рассказал Александр в интервью журналисту Metaratings.ru.

После шести проведенных туров чемпионата России спартаковцы набрали десять очков и располагаются на шестой позиции в таблице. В рамках седьмого тура «народная команда» на выезде встретится с «Краснодаром».