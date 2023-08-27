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В Госдуме рассказали, кто виноват в неудачах «Спартака»

27 Августа 2023 • 09:22 Комментировать

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, который является болельщиком «Спартака», высказался о вчерашнем матче шестого тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (0:0).

«Спартак» плохо играл, ничего тут не скажешь. Результаты последних игр - в том числе и вина тренера. Ещe три-четыре таких матча, и будет вопрос по тренеру, это уже ясно», - цитирует Жукова Metaratings.ru.

«Спартак» не выигрывает три матча подряд. В турнирной таблице Российской премьер-лиги команда Абаскаля занимает шестое место. Следующий поединок «красно-белые» сыграют против «Динамо» в рамках Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Жуков
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