В Госдуме рассказали, кто виноват в неудачах «Спартака»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, который является болельщиком «Спартака», высказался о вчерашнем матче шестого тура Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (0:0).

«Спартак» плохо играл, ничего тут не скажешь. Результаты последних игр - в том числе и вина тренера. Ещe три-четыре таких матча, и будет вопрос по тренеру, это уже ясно», - цитирует Жукова Metaratings.ru.

«Спартак» не выигрывает три матча подряд. В турнирной таблице Российской премьер-лиги команда Абаскаля занимает шестое место. Следующий поединок «красно-белые» сыграют против «Динамо» в рамках Кубка страны.