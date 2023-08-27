Червиченко: «Промес — это не игрок, от которого зависит результат»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 26 августа, «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче шестого тура РПЛ. По мнению Червиченко, карьера Промеса постепенно идёт на спад, и он уже не будет выступать столь же ярко, как это было ранее.

«Он развлекается на командах с нижней части турнирной таблицы. А когда команда чуть жёстче, интереснее и быстрее, его не видно. Сейчас это просто неплохой игрок, который где-то поможет. Но это абсолютно не игрок, который дирижирует игрой и от которого зависит результат», — приводит слова Червиченко Metaratings.

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В шести турах «красно-белые» набрали 10 очков и сейчас занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.