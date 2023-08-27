Генич нашёл позитив для «Спартака» в ничьей с «Ахматом»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич, который работает на телеканале «Матч ТВ», прокомментировал исход поединка между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Спартак» сыграл на ноль. Позитив. «Ахмат» круто боролся! Молодцы», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что безвыигрышная серия «красно-белых» составляет три матча подряд. После шести туров спартаковцы занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут в Кубке России против столичного «Динамо».