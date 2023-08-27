Агент Осмайича: Трансфер в ЦСКА возможен

Агент нападающего испанского «Кадиса» Милутина Осмайича Игорь Глушевич высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

«Думаю, ЦСКА готов заплатить пять миллионов, трансфер возможен», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего футболиста с испанской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

Прошлый сезон нападающий сборной Черногории провёл в аренде в португальской «Визеле», за которую принял участие в 35 играх и смог отметиться восемью забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.