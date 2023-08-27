Глушаков рассказал, как долго «Зенит» будет доминировать в РПЛ

Экс-футболист национальной сборной России и ряда клубов РПЛ Денис Глушаков высказался касательно гегемонии петербургского «Зенита».

«Зенит» по-прежнему главный фаворит? Ну конечно, пока «Газпром» будет, они всегда будут главным фаворитом», - приводятся слова Глушакова в социальных сетях Микеле Антонова.

Напомним, что петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом России.

В новом сезоне Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 13 очков после шести туров и занимают второе место в турнирной таблице. В последнем поединке «сине-бело-голубые» на домашнем стадионе «Газпром Арена» разгромно победили «Урал» со счетом 4:0.