«Урал» проиграл «Зениту», или Самые длинные беспроигрышные серии на старте сезона

«Урал» потерпел первое поражение в сезоне, крупно уступив «Зениту» на выезде. Всё-таки не готовы ещё «шмели» к длительной серии без потерь очков. В текущем сезоне чемпионата России остаётся только одна команда, которая имеет ноль в графе поражений в РПЛ, и это «Краснодар». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых длинных беспроигрышных сериях на старте сезона.

Надежда на «Краснодар» в борьбе с «Зенитом»

На старте сезона «Урал» выдал невероятную серию, даже в какой-то момент возглавлял турнирную таблицу. Неудивительно, что три игрока из екатеринбургского клуба получили вызов в национальную сборную России, двое из них – впервые.

Однако проверку «Зенитом» пройти не удалось. В итоге – рокировка мест в турнирной таблице и надежда на «Краснодар», который за шесть туров лишь дважды сыграл вничью. При этом южане установили личный рекорд победных серий на старте сезона. «Быкам» предстоит встреча с московским «Спартаком» в родных стенах в следующем туре. Если подопечные Владимира Ивича не проиграют «красно-белым», то есть шанс на дальнейшее продолжение серии и стремление к чемпионскому титулу. Против «Зенита» «Краснодар» сыграет только в пятнадцатом туре.

Лучшие беспроигрышные серии в чемпионате России

В сезоне 1994 года, как и на протяжении почти всех девяностых, доминировал московский «Спартак», поэтому его серии из 12 матчей не стоит удивляться. Однако в том же сезоне «Динамо», ставшее серебряным призёром, на старте выдало серию из 15 матчей без поражений. И пусть за это время «бело-голубые» сыграли семь ничейных матчей, но факт остаётся фактом.

В 2004 году «Локомотив» после первых пяти туров имел только одну победу, а в пятый игровой день оступился в матче с канувшим в Лету ФК «Москва». Зато стал чемпионом. Через год «железнодорожники» всеми силами пытались сохранить титул и выдали серию из 18 матчей без поражений! Прервалась она в 19-м туре в гостевом матче против «Рубина», но по итогу подопечные Владимир Эштрекова завоевали только бронзовые медали.

Лучший старт сезона выдал питерский «Зенит». Кто бы сомневался! Подопечные Лучано Спаллетти были невероятны в сезоне-2010. 23 матча без поражений! Могло бы быть и больше, но за 2 минуты до финального свистка Дмитрий Комбаров реализовал пенальти в поединке питерского клуба против «Спартака», что и прервало рекордную серию. Отметим, что подобное могло повториться в прошлом сезоне, но «Зенит» в ноябре 2022 года неожиданно в родных стенах уступил «Ахмату» 1:2, чем прервал 15-матчевую серию без поражений. Может себе позволить, всё равно чемпионский титул не упустит.

Что в Европе?

Пройти весь сезон без поражений сложно, но можно. В ведущих чемпионатах такое смогли сделать лондонский «Арсенал» (сезон-2003/2004), «Милан» (сезон-1991/1992), «Аякс» (сезон-1994/1995), «Ювентус» (сезон-2011/2012). Киевское «Динамо» и вовсе трижды становилось чемпионом без поражений (сезоны-1999/2000, 2006/2007, 2014/2015). Халк и Фалькао привели «Порто» к чемпионству в чемпионате Португалии сезона-2010/2011 без единого поражения. Через два года в сезоне-2012/2013 «драконы» во второй раз в своей истории ни разу не уступили за весь чемпионат, завершив его с феноменальной разницей мячей 70:14.

Насколько долго продолжится серия «Краснодара» без поражений? Смогут ли они претендовать на рекорд «Зенита», а главное – взять чемпионский титул, на который уже давно рассчитывают? Чемпионат России набирает обороты, будем следить за его перипетиями.

Самые длинные беспроигрышные серии клубов в чемпионате России

Сезон Клуб Количество матчей без поражений 2023/2024 «Краснодар» ? 1994 «Спартак» 12 1994 «Динамо» 15 2022/2023 «Зенит» 15 2005 «Локомотив» 18 2010 «Зенит» 23

Константин Лицин