Ташуев оценил выступление ЦСКА в сезоне-2023/24

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о выступлении столичного ЦСКА в сезоне-2023/24.

У ЦСКА, мне кажется, простая ситуация. Одна и та же обойма футболистов играет седьмой-восьмой матч. Они просто устали. Одни и те же люди выходят, я с этим столкнулся в «Ахмате», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

ЦСКА после шести туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе десять набранных очков.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против питерского «Зенита». Поединок состоится 3 сентября.