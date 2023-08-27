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Ташуев оценил выступление ЦСКА в сезоне-2023/24

27 Августа 2023 • 08:51 Комментировать (1)

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о выступлении столичного ЦСКА в сезоне-2023/24.

У ЦСКА, мне кажется, простая ситуация. Одна и та же обойма футболистов играет седьмой-восьмой матч. Они просто устали. Одни и те же люди выходят, я с этим столкнулся в «Ахмате», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

ЦСКА после шести туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе десять набранных очков.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против питерского «Зенита». Поединок состоится 3 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Ташуев
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Комментарии (1)
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Южный201
27 Августа 2023 в 09:04
Интересно сколько зенит навтыкает федотовскому ЦСКА,у него опять в нападении будет "супер нападающий" Заболотный играющий в футбол в "инвалидном кресле"...
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