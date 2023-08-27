Агент Конате: Мохамед получил российский паспорт, он заслужил в отличие от разных бразильцев

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент получил российский паспорт.

Агент отметил, что форвард в отличие от многих футболистов, которые получали паспорт, является единственным, кто должен был, ведь у него русская жена, он свободно говорит на русском, живет здесь и играет пять лет.

«Конате в отличие от разных бразильцев получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», - приводит слова Селюка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале российское гражданство получили Малком и Клаудиньо.