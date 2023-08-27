Агент игрока «Сан-Паулу» Нестора высказался о возможном переходе в «Зенит»

Агент защитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора Андре Кюри высказался о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит».

«Переход Нестора в «Зенит» может состояться», - заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего футболист с бразильским клубом рассчитан до 28 февраля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Нестор принял участие в 42 встречах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и шестью результативными передачами партнерам по команде.

Стоит отметить, что всю свою карьеру он провел в «Сан-Паулу».