Белоус: «Зенит» выглядит очень уверенно»

Функционер Юрий Белоус высказался о последних результатах петербургского «Зенита» в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака отпраздновали победы над московским «Спартаком» (3:1) и екатеринбургским «Уралом» (4:0).

«Зенит» выглядит очень уверенно. Надеюсь, скоро мы вернёмся и будем играть в еврокубках. Что касается побед над двумя конкурентами: блестяще обыграл и «Спартак» в своём стиле, и «Урал», - передает слова Белоуса издание «Спорт День за Днём».

После шести туров петербургская команда набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Следующий матч в РПЛ подопечные Семака проведут с ЦСКА 3 августа.