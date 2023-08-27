Белоус ответил, нужно ли «Зениту» покупать замену Малкому

Функционер Юрий Белоус ответил на вопрос о том, нужно ли петербургскому «Зениту» искать замену бразильскому нападающему Малкому, уехавшему этим летом в Саудовскую Аравию.

«Если деньги можно не тратить, а сохранить их для развития, то это идеально. Но если придёт топ-звезда, то ни один тренер от такого не откажется», - приводятся слова Белоуса на страницах издания «Спорт день за днём».

Напомним, что Малком был продан в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром «Зенита», записав на свой счет 26 забитых мячей и девять голевых передач.