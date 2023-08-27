Червиченко недоволен игрой «Спартака» против «Ахмата»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко не впечатлен игрой московского клуба в матче против «Ахмата», который завершился нулевой ничьей - редким результатом для «Спартака». Червиченко считает, что «Спартаку» повезло не проиграть, так как, по его мнению, грозненцы действовали острее.

- Это ничья в пользу «красно-белых». И когда Ильин бил, мяч в штангу попал, потом на 86-й минуте и в компенсированное время. Конечно, у «Спартака» тоже моменты были, но не такие стопроцентные. В целом «Спартак» сегодня выглядел тускло, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.