Комличенко опроверг наличие разговоров об уходе Карпина из «Ростова»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о возможности ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«По-любому за Георгича будем биться за конца. Слушайте, нет таких упаднических настроений в команде, мы даже не разговариваем о какой-то отставке», — заявил нападающий, чьи слова приводит «Матч ТВ». Николай отметил, что клубу нужно решать возникшие проблемы, подчеркнув, что у «Ростова» неплохой состав, который вместе будет выходить из кризиса.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина уступили в матче шестого тура Премьер-лиги «Пари НН» с минимальным счётом, опустившись на 10-е место в турнирной таблице. На счету «жёлто-синих» лишь одна победа в последних пяти матчах в рамках всех турниров.