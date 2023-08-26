Джикия: «Баланс в игре «Спартака» появится после побед»

Защитник столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре «красно-белых» на старте сезоне после нулевой ничьи против «Ахмата».

«Баланс в игре «Спартака» появится после побед. Нужно искать баланс, возвращать сильные стороны, чтобы не пропускать, доминировать и выигрывать», — приводит слова капитана «красно-белых» «Чемпионат». Георгий отметил, что именно поиском баланса команда и занимается в настоящий момент.

Напомним, что после шести туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 10 очков, занимая шестую строчку. В рамках всех состязаний подопечные Гильермо Абаскаля пропустили 15 голов в восьми встречах.