Зарема Салихова: «Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова - один отвечает за защиту, 2-й — за дух, 3-й — за шашлык»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера столичного клуба.

Салихова отметила, что ждёт сразу Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова.

«Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке», - приводит слова Салиховой Sport24.

Сегодня, 26 августа, «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в рамках шестого тура РПЛ, тем самым продлив серию без побед до трёх игр.