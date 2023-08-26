Шалимов: «Зенит» меня сегодня впечатлил»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей бывшей команды в матче шестого тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» меня сегодня впечатлил. Отличный контроль мяча, пасы низом. Они прекрасно выходили со своей половины. Петербуржцы здорово сыграли с «Уралом», — заявил известный специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, подопечные Виктора Ганчаренко были потеряны, что было связано с высоким положением екатеринбургского клуба в турнирной таблице и повысившимися требованиями.

Напомним, что «Зенит» без проблем выиграл домашний матч со счётом 4:0, набрав 13 очков в турнирной таблице и выйдя на второе место, опередив «Урал».