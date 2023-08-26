Малышев: «Спартак» доверяет и поддерживает Абаскаля

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о доверии наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

«Кредит доверия — это какой-то штамп журналистов. На данный момент клуб действительно доверяет и поддерживает тренера. Также мы надеемся, что ситуация будет выправляться», — заявил функционер «красно-белых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также гендиректор москвичей отметил, что клуб готов вернуться к подписаниям в последние дни трансферного окна, если в руководстве «Спартака» будут подобраны необходимые кандидатуры.

Напомним, что Гильермо Абаскаль руководит «красно-белыми» с 2022 года. В нынешнем сезоне подопечные испанца находятся на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками.