Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о смене тренера в команде.

- У «Ахмата» пошли очки после смены тренера. С чем это связано?

- Вы сами сказали (смеется). Бывает, что у команды что-то не идет, а потом пошли новые эмоции, вносится что-то новое, происходит какая-то встряска. И игра меняется.

- Как лично вам дается процесс смены главных тренеров?

- Каждый профессионал говорит только за себя. Все ребята должны быть готовы к разным требованиям и ситуациям. Я стараюсь выполнять требования тренера. Надеюсь, все получится.

- Что нового привнес Ромащенко в команду?

- Много нового. Но о деталях не нужно говорить, потому что соперники нас читают. По нашей игре в дальнейшем все будет видно.

- Он привнес много нового в тренировки, быт команды?

- Это новый специалист со своими взглядами, отношениями, новой системой. Нельзя сказать, что он привнес что-то сверхъестественное. Но у команды появились новые эмоции. Надеюсь, мы будем оправдывать его требования и переносить это на поле.

- Вы сыграли на ноль с «Оренбургом», потом со «Спартаком». Довольны?

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- Я и должен быть доволен как вратарь. Надо больше работать, чтобы и дальше результаты были такие же.

- Вам скоро играть с «Крыльями Советов», потом с «Уралом» и «Краснодаром», которые неожиданно хорошо стартовали. На какой результат рассчитываете на этом отрезке?

- Нельзя загадывать. Сейчас нас переполняют положительные эмоции, надо продолжать упорно работать, а там будет видно.

Елена Григорьевская