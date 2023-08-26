Вратарь «Ахмата» Георги Шелия в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями после ничьей со «Спартаком».

- Надеялись сегодня победить?

- Конечно, надеялись на победу. И играли именно на этот результат. Но так бывает, что иногда не до конца везет.

- Кто был самым опасным сегодня у «Спартака»?

- Наверное, все. Атакующая группа «Спартака» - это опасные ребята. От них всегда надо ожидать сюрпризов. Нужно быть готовым ко всему.

- Промес в последнее время не так ярок. Заметили?

- Не сказал бы, что Промес уже не тот. У всех бывает полоса невезения. Всё же это хороший футболист. Он все равно эффективен и приносит пользу. Он часто угрожал нашим воротам.

- Бонгонда перехвалили?

- Вы говорите о «Спартаке», но не о том, как сыграл «Ахмат». Неправильно говорить о том, что у кого-то из игроков соперника что-то не получилось. Просто мы были готовы к разным моментам и в нужный момент реагировали. Но это не значит, что у «Спартака» какие-то не такие футболисты.

Елена Григорьевская