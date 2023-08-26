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Юран: «Знали, что будет запредельный настрой со стороны «Ростова»

26 Августа 2023 • 23:00 Комментировать
Пари НН
1:0
Ростов
окончен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- В чем сегодня «Пари НН» был сильнее «Ростова»?

- Я думаю, что в организации и самоотдаче, наверное. То, что парни вышли заряженными, понятно, что непросто играть против «Ростова», это все-таки организованная команда. Я заострял внимание на том, что они пропускают на выезде, там «Сочи» проиграли 1:4, пять в Самаре. Это ни о чем не говорит, здесь будет запредельный настрой со стороны «Ростова». Я знаю Валеру, он в жизни максималист и требует максимум, поэтому мы столкнемся в первую очередь с самоотдачей футболистов «Ростова». Здесь нужно будет не уступить. Свои моменты мы найдем, самое главное - организованно сыграть при обороне, разбирали их. В целом получилось, такая трудовая хорошая победа. И по самоотдаче, и моментов создали в первом тайме, должны были забивать. Сейчас посмотрел, там, по-моему, у «Ростова» ноль ударов в створ ворот. Это тоже нужно отмечать, защитники справились, это изначально работа группы атаки, которая все подходы блокировала. В целом я удовлетворен командой.

- Насколько было тяжело обороняться после забитого гола при счете 1:0? Показалось, что «Ростов» вообще ничего не создал.

- Скажем так, мы готовились к этому, потому что у них есть большой нападающий, активная группа в атаку и полузащите, которая входит в штрафную, под сброс. Поэтому здесь именно все равно, как не объясняй, чем выше ты забираешь мяч и чем выше начинаешь оборону, тем сложнее сопернику и проще нам. Но это психология, поэтому в конце немного уже играли по счету. В принципе, справились. Это всегда чревато тем, что вышел еще  один нападающий, который здорово играет головой, их два вышло даже. Конечно, там любой кикс, любой недоигранный момент чреват. В целом справились, молодцы, поэтому разберем. Сейчас у нас Кубок, «Краснодар», и следующий матч с «Рубином» домашний. Посмотрим, может быть, будет дозировано. Кому-то надо дать отдохнуть. У нас приоритет чемпионат, но и Кубок со сетом не сбрасываем.

- То есть впервые в Кубке будет проведена кое-какая ротация? Потому что сейчас одним составом «Пари НН» играет в чемпионате и Кубке.

- Если брать все матчи, восьмая игра. В целом допустимо, в плане того, что одним составом, где-то одна-две ротации, но сейчас посмотрим. Я думаю, три или четыре ротации будет. Парни должны получать игровую практику. Также они готовятся и хотят выйти и доказать за борьбу в стартовом составе. Будем смотреть.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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