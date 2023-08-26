Карпин: «Если сравнивать с нашим последним матчем в Сочи, то это небо и земля»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- После пропущенного гола показалось, что не то, чтобы бросил играть «Ростов», но особых идей в атаке не было. Явно это не тренерская установка. Что тогда произошло?

- От большого желания сравнять счет. Перестали делать то, что делали до гола, до пенальти этого. Вот и всё.

- То, что было до пропущенного гола, насколько вас устроило?

- Не могу сказать, что мне всё понравилось, естественно, нет, но особенно, если сравнивать наш последний матч в Сочи, то это небо и земля. Если будем играть так, как играли сегодня, я думаю, что всё нормально будет.