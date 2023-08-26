Малышев: «По двум-трём матчам делать выводы рано»

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о форме «красно-белых» после шести туров Премьер-лиги.

«Мы, естественно, смотрим за тем, что происходит в команде, но по двум-трём матчам делать выводы рано. Команда строится, в ней много новых игроков, появляются новые связи», — заявил функционер московского клуба, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению Малышева, коллектив не надломился после поражения «Уралу» в четвёртом туре Премьер-лиги, отметив также, что против «Ахмата» подопечные Гильермо Абаскаля выложился по максимуму.

Напомним, что «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. Матч против грозненцев завершился безрезультативной ничьей.