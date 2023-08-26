Абаскаль: «Конкуренция в команде положительно повлияет на Пруцева и Литвинова»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Пару слов об игре Селихова, который вернулся спустя долгое время. Местами нервничал, но в концовке он выручил в очень опасной ситуации.

- Два слова? Сухие ворота.

- Болельщики интересуются, почему так мало играют Пруцев и Литвинов?

- У нас очень высокая внутренняя конкуренция внутри команды, у нас достаточно игроков на каждой позиции, мы недавно укомплектовали центральную зону обороны. Поэтому Литвинов передвинулся вперед. Это конкуренция, мы будем смотреть и решать, как кто себя проявляет во время процесса. Будет решаться именно таким образом. Кроме того, он действовал раньше в защите. Что касается Литвинова, он передвинулся в полузащиту. Возможно, он еще мыслями там, потому что непросто так резко поменять позицию, но мы будем смотреть. Наиль Умяров тоже эту позицию занимает. Я думаю, что эта конкуренция, которая сейчас есть, положительно повлияет на каждого из них.

- Квинси Промес дважды опасно бил со штрафных, но с игры был не так заметен. Почему до сих пор он не выходит на привычные роли?

- Это действительно очень непросто, потому что соперник избрал тактику мелкого фола, а его останавливали только фолами. Тодорович играл очень плотно к нему, персонально. Это действительно непросто. На протяжении всего первого тайма не давал ему буквально ни сантиметра. Во втором тайме мы это поменяли, добавили в динамике, сместили его ближе к центру, что позволило ему больше получать мяч и лучше использовать пространство, динамики добавилось, больше моментов. Я горжусь и рад за то, как он играл во втором тайме, как в этой непростой ситуации действовал. Эпизод, который был в конце, он вернулся, в единоборстве доработал до конца и забрал мяч. В итоге он начал нашу атаку, только лестные слова.

- Вопрос касается замен. Изначально планировали заменить Мартинса, но в последний момент переиграли на Соболева. Почему?

- Во втором тайме мы видели, что соперник начал уставать, поэтому вошел Михаил Игнатов, который мог использовать пространство и мог убегать вперед, освобождая пространство для второй волны, Квинси и Тео. Нам нужна была эта свежесть, и он ее добавил.