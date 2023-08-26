Умяров: Игра далась тяжело, «Ахмат» давил темпом

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре шестого тура РПЛ против «Ахмата».

«Тяжело игра далась. Были ошибки. «Ахмат» давил темпом. В любом случае, когда команда не выигрывает, все переживают. Это надо преодолеть», — заявил хавбек «красно-белых» в интервью «Матч ТВ». По его словам, отдельные части коллектива провели серьёзный разговор после поражения от петербургского «Зенита».

Напомним, что «Спартак» не смог выиграть уже третий подряд матч в рамках Премьер-лиги, сыграв домашний матч против «Ахмата» со счётом 0:0. Подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице с 10 очками.