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Абаскаль: «После 23 фолов со стороны соперника мы видим только одну желтую карточку»

26 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Два разных тайма в исполнении «Спартака», как показалось. Как оцените эту игру?

- Мы понимали, что игра будет тяжелой, мы подходили к ней после двух поражений. Это влияло на нашу уверенность, соперник же напротив. У него новый тренер и была крупная победа, поэтому он был очень одушевлен и имел много энергии. Мы понимали, что будет непросто в первом тайме. Тем не менее, команда во втором тайме уже после перерыва показывала очень хороший футбол. Мы атаковали, использовали пространство и были близки к тому, чтобы открыть счет. Но, к сожалению, этого не получилось. Нам нужно продолжать. В первом тайме также были неплохие минуты. Мы должны будем отталкиваться именно от этого, той уверенности, что была во втором тайме, чтобы работать дальше.

Но что я не могу понять - после 23 фолов со стороны соперника мы видим только одну желтую карточку. Если мы хотим играть, мы начинаем разыгрывать - фол, снова начинаем разыгрывать - фол. И так далее. Поэтому здесь нужно отдать должное сопернику, потому что как я говорил до матча, это опытная команда, которая понимает, что нужно делать на поле. Сегодня это ничья, но я думаю, что мы заслуживали большего.

- На второй тайм «Спартак» вышел совершенно другим, он был агрессивным, создавал моменты, плотность этих эпизодов была очень высока, за пять минут могли забить несколько мячей. Какие слова нашли в перерыве, что так повлияло на игроков?

- Дело в уверенности. Как я уже говорил, мы подходили к этой игре после поражений, и в перерыве нужно было ребятам почувствовал свободу, уверенность, играть в свой футбол. И мы начали это делать, во втором тайме ребята играли раскованнее, именно этого нам не хватало. К сожалению, мы создавали моменты, но реализовать их не получилось. Все было хорошо, единственное, кроме завершения. Мы не смогли открыть счет, но нам нужно сохранять эту уверенность и с нею идти дальше.

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Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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