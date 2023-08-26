Ильин прокомментировал ничью против «Спартака»

Форвард грозненского «Ахмата» Владимир Ильин высказался о ничье в матче шестого тура Премьер-лиги против «Спартака».

«Хоть игра получилась не результативная, но очень интересная. Мы грамотно выполняли тренерскую установку. В конце чувствовалось, что обе команды устали, но продолжали создавать хорошие моменты», — заявил нападающий, признанный лучшим игроком матча, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, обе команды имели установку на разрушение быстрого выхода из атаки со стороны соперника. Также Ильин считает, что «Спартак» вышел заряженным на второй тайм.

Напомним, что «Ахмат» не позволил «красно-белым» одержать первую победу в последних трёх матчах Премьер-лиги, сыграв в нулевую ничью.