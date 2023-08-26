Червиченко: «Ахмат» смотрелся гораздо интереснее»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги матча шестого тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и «Ахматом».

«Ничья в пользу «красно-белых». А если вспоминать момент, когда Камило не забил в упор в конце матча, то можно сказать, что «Спартак» отскочил. Ещё можно вспомнить штангу после удара головой Ильина. На мой взгляд, «Ахмат» смотрелся гораздо интереснее и быстрее», — заявил экс-президент московского клуба, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению эксперта, подопечные Гильермо Абаскаля не смогли создать серьёзных моментов в прошедшем поединке, особенно отметив слабую игру в первой половине встречи.

Напомним, что «красно-белые» не смогли выиграть уже третий подряд матч в рамках чемпионата. Домашний матч против «Ахмата» завершился нулевой ничьёй.