Севикян - о «Ростове»: «Тяжело с такими командами играть без мяча»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Ростов» (1:0) Эдгар Севикян поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Вторая домашняя победа подряд для «Пари НН», второй приз для вас. Поделитесь эмоциями.

- В целом неплохой матч, «Ростов» - очень хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол и старается играть низом от начала ворот. Тяжело с такими командами играть без мяча. Кажется, у нас было намного больше моментов, во втором тайме нашли возможность заработать пенальти и победить.

- Как вы находили возможность заработать пенальти, что там было в том эпизоде?

- Просто была ситуация один в один, решил попробовать в обводку, зашел в штрафную, почувствовал, что может быть какой-то контакт, решил пройти дальше и заработал пенальти. Наша команда реализовала его, и выиграли.

- По ощущениям вы самый обводящий игрок «Пари НН». Это тренерская установка или личное желание так играть?

- Я всегда любил обыгрывать, это доставляет удовольствие. Но тренера также подсказывают, говорят, чтобы больше пытался, когда есть моменты, не всегда, чаще рисковать, брать инициативу. Поэтому это и со стороны тренерского штаба и мое желание тоже.