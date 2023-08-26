Грицаенко: Игроки «Рубина» стараются делать своё дело

Защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о настрое команды на старте сезона Премьер-лиги.

«Мы стараемся делать своё дело. Все понимали, что мы вместе оказались в такой ситуации. Не только тренерский штаб. Если бы была возможность, писали бы, что нужно поменять всю команду. Мы в одной лодке, попали в ситуацию вместе, и выбираться нам вместе», — заявил игрок казанского клуба в интервью «Матч ТВ». По словам защитника, в «Рубине» идёт подготовка от матча к матчу, выразив также надежду на продолжение серии после победы над «Крыльями Советов» и ничьи с «Динамо».

Напомним, что после шести туров подопечные Рашида Рахимова находятся на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав шесть очков. В последнем туре «Рубин» спас ничью против «Динамо» на 95-й минуте.