«Спартак» снова не сумел победить и даже забить: кто из «красно-белых» слабо сыграл против «Ахмата»

Ставим оценки футболистам Гильермо Абаскаля

«Ахмат» Мирослава Ромащенко впечатляет в первых матчах, а вот «Спартак» в последних – нет. Камило мог в компенсированное время забивать, и никто бы не сказал, что победа грозненцев несправедлива. «Красно-белые» не впечатлили впереди, по традиции слабо сыграли сзади, но вот парадокс – впервые в этом сезоне сыграли на ноль. Правда, и сами не забили. Три матча подряд не может выиграть «Спартак», набрав за это время всего одно очко.

Из-за кого же «красно-белые» снова не смогли победить? Давайте пройдёмся по персоналиям Гильермо Абаскаля.

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 16:14, в створ – 6:4, угловые – 9:8. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,0. Двоякий матч Селихова, начавшего игру с ужасающего выноса. Камило простил, а голкипер после этого наконец обрёл уверенность. Немало было моментов у «Ахмата», оборона не помогала совсем, пришлось Селихову шесть сейвов накопить. Особенно ценным было спасение на последних минутах, когда Александр парировал удар с шести метров от того же Камило.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Несмотря на ноль пропущенных мячей, оборона «Спартака» не может получить хорошей оценки. Джикия и Дуарте бегут рядом с Ильином, сопровождают его для улучшения ударной позиции. Удивительная пассивность в отборе, постоянные ошибки. «Спартаку» откровенно повезло, что «Ахмат» сегодня не забил.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 4,5. Всё то же самое касается и Дуарте, который в дополнение ещё и борьбу вёл очень плохо. Проиграл три эпизода из четырёх, по традиции терял позицию, выбрасывался на игроков. Два перехвата в активе Алексиса, но вот отбора – ни одного.

ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,0. Ещё хуже центральных защитников сыграл левый. Ильин сегодня просто деклассировал Рябчука, возил как хотел. И в воздухе продавил – в штангу пробил, и на дриблинге входил в штрафную площадь – Рябчук только рядом бежал. Ильина признали лучшим игроком матча в итоге, а Олег может считаться одним из худших.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Справа Денисов тоже уступил в активности Богосавацу, но ситуация была не столь удручающая. Даниил однажды спас команду, предотвратив контратаку грамотным отбором, лучше выигрывал единоборства – четыре раза из шести. Правда, атаку сегодня не поддерживал вовсе.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Вполне мог (и должен был) покинуть поле из-за второй жёлтой карточки, а не из-за экстренной замены. Не поспевал за Олейниковым, Ильиным и Беришей Наиль, частенько нарушая правила. Одну жёлтую получил, от второй его уберёг Абаскаль. Проиграл Умяров пять единоборств из восьми, отдал всего 17 точных передач.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Получше обстояли дела у других полузащитников. Зобнин полезно работал на фланге, окрыляя Промеса дополнительной свободой. В активе Романа три выигранных единоборства из трёх, огромный объём беговой работы, ведь приходилось ещё страховать Рябчука, который регулярно проваливался.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,0. Всего 13 точных передач отдал Мартинс, и дело тут не в точности. Просто он очень редко вспыхивал в этой игре. А когда вспыхивал, вырубали Кристофера ударом по ногам. Тактика сработала – грозненцы практически выключили Мартинса из игры, а в концовке Абаскаль решил его заменить.

ТЕО БОНГОНДА – 6,5. Неплохо сыграл Бонгонда, правда, загубил лучший момент «Спартака». Сначала пробил в Шелию, затем в штангу с острого угла. Но опять же хочется отметить движение Тео – хорошо открывался на обоих флангах, заработал три штрафных удара.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Самый активный игрок «Спартака», но всё равно хочется сказать, что Квинси не затащил. Хотя вся острота шла от Промеса – он продвигал атаки, отдавал обостряющие передачи (5 раз), начинал комбинации. Много двигался Квинси, много тащил мяч, но не так рьяно атаковал сам.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Всего час игрового времени выделил Соболеву Абаскаль, и это о многом говорит. Александр сегодня действительно играл плохо – проиграл две трети единоборств (10 из 15), ни одной интересной скидки не придумал, ни одной продвигающей передачи. И мяч никак не мог зацепить.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о. Обострял лучше остальных, вышедших на замену. Вырезал две неплохие диагонали, два раза мяч отобрал.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.