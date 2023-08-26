Грицаенко прокомментировал ничью с «Динамо» в шестом туре РПЛ

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко дал комментарий относительно матча шестого тура РПЛ против столичного «Динамо».

«Можно посмотреть на игру с двух сторон. С одной, мы вели в счёте, вели игру, у «Динамо» было на одного меньше, но мы пропустили два мяча. С другой стороны, голы не просматривались по логике игры, но получились сумасшедшие», — заявил игрок казанской команды в интервью «Матч ТВ». Грицаенко отметил, что не испытывает удовлетворения от собственной игры против «бело-голубых» из-за пропущенных мячей. По словам футболиста, он может быть доволен только после матча на ноль.

Напомним, что «Рубин» сыграл домашний матч с «Динамо» со счётом 2:2. Второй гол подопечных Рашида Рахимова Джоэль Фамейе забил на 95-й минуте.