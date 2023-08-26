«Ростов» потерпел шестое выездное поражение кряду - так плохо не было с 2011 года

В шестом туре российского чемпионата Премьер-лиги вновь неудачу потерпел «Ростов» - команда Валерия Карпина съездила в Нижний Новгород, но не смогла разжиться там очками, проиграв местному «Пари НН» с минимальным гандикапом. Как оказалось, это было уже шестое выездное поражение кряду для «Ростова» в матчах российского чемпионата.

Серия началась в прошлом сезоне с поражений от «Сочи», «Краснодара» и ЦСКА, а в этом от «Крыльев Советов», все того же «Сочи» и сейчас от «Пари НН». Столь неудачной выездной серии у команды не было с 2011 года. В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Динамо».