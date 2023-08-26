Личка оценил перспективы Деограсии в «Оренбурге»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах «Оренбурга» под руководством Давида Деограсии.

«Верю, что ситуация в «Оренбурге» успокоится, потому что эта команда умеет играть в футбол, а весь костяк удалось сохранить. Чемпионат ещё долго будет идти. Уверен, у Деограсии получится чуть привести команду в себя, и они начнут набирать очки, — заявил чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению тренера «бело-голубых», испанец смог сделать лучшую академию в Белоруссии в период работы во главе брестского «Динамо».

Напомним, что Деограсия возглавил «Оренбург» в конце августа текущего года, сменив на посту наставника Иржи Ярошика. В дебютном матче под руководством испанца «Оренбург» сыграл вничью со столичным ЦСКА со счётом 1:1.