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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка оценил перспективы Деограсии в «Оренбурге»

26 Августа 2023 • 22:07 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах «Оренбурга» под руководством Давида Деограсии.

«Верю, что ситуация в «Оренбурге» успокоится, потому что эта команда умеет играть в футбол, а весь костяк удалось сохранить. Чемпионат ещё долго будет идти. Уверен, у Деограсии получится чуть привести команду в себя, и они начнут набирать очки, — заявил чешский специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению тренера «бело-голубых», испанец смог сделать лучшую академию в Белоруссии в период работы во главе брестского «Динамо».

Напомним, что Деограсия возглавил «Оренбург» в конце августа текущего года, сменив на посту наставника Иржи Ярошика. В дебютном матче под руководством испанца «Оренбург» сыграл вничью со столичным ЦСКА со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Давид Деограсия
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