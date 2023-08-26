В «Ахмате» довольны результатом матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о ничьей в матче шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (0:0).
Спортивный деятель отметил, что с «красно-белыми» всегда тяжело играть, и доволен тем, как команда отреагировала на проблемы с составом.
«Как сказал сейчас в раздевалке тренер: «Могли достичь большего». Но результатом мы довольны, как и игрой команды», - приводит слова Айдамирова «Чемпионат».
«Ахмат» после шести туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь набранных очков.
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