В «Ахмате» довольны результатом матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о ничьей в матче шестого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (0:0).

Спортивный деятель отметил, что с «красно-белыми» всегда тяжело играть, и доволен тем, как команда отреагировала на проблемы с составом.

«Как сказал сейчас в раздевалке тренер: «Могли достичь большего». Но результатом мы довольны, как и игрой команды», - приводит слова Айдамирова «Чемпионат».

«Ахмат» после шести туров располагается на десятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь набранных очков.