Радимов – об Абаскале: «Кажется, он хочет добиться увольнения и получить неустойку»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
Специалист отметил, что «красно-белые» от игры к игре становятся только хуже.
«Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», - написал Радимов в своем телеграм-канале.
«Спартак» не может одержать победу на протяжении трех игр в РПЛ.
В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют против «Краснодара».
Бан пользователя