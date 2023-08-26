Радимов – об Абаскале: «Кажется, он хочет добиться увольнения и получить неустойку»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Специалист отметил, что «красно-белые» от игры к игре становятся только хуже.

«Выскажу свою версию происходящего. Кажется, Абаскаль хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение», - написал Радимов в своем телеграм-канале.

«Спартак» не может одержать победу на протяжении трех игр в РПЛ.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на выезде сыграют против «Краснодара».