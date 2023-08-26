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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

4 матча – 3 поражения: «Ростов» Карпина проиграл «Пари НН» Юрана и увязает в трясине

26 Августа 2023 • 21:52 Комментировать
Пари НН
1:0
Ростов
окончен

Когда «Спартак» и «Ахмат» уже провели в Москве первые полчаса в своём матче шестого тура чемпионата России, в Нижнем Новгороде под проливным дождём стартовала встреча «Пари НН» – «Ростов».

Протокол игры  
Пари НН1:0Ростов
(1:0) Калинский Николай60'  
Нигматуллин АртурМасоэро Лукас ГабриэльГоцук КириллКаккоев НикитаЖивоглядов ДмитрийКалинский НиколайМайга МамадуТрошечкин Александр 70' (Михайлов Ярослав ( 70') Карапузов ВладиславСевикян Эдгар 81' (Жигулёв Илья ( 81') Сулейманов Тимур 80' (Кухарчук Илья ( 80')
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимМухин АнтонКорреа ЖозеТолстопятов НиколайЮлдошев ИброгимхалилБотнарь ВиталийСтаматов МатеоСтоцкий Дмитрий
Песьяков СергейЛангович АндрейМелёхин ВикторТерентьев Денис 86' (Уткин Даниил ( 86') Поярков Николай 62' (Вахания Илья ( 62') Миронов АлексейГлебов ДанилЩетинин Кирилл 86' (Голенков Егор ( 86') Ионов Алексей 61' (Мохеби Мохаммад ( 61') Комличенко НиколайТугарев Роман
Запасные: Прохин ДанилаСеменчук ДавидАкбашев РоманКомаров ИванМедведев НикитаБайрамян ХоренСухомлинов ДанилаЧернов Евгений
26 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Команда Валерия Карпина в последнее время взяла за моду в РПЛ крупные счета, причём в разные стороны. В третьем туре «Ростов» потерпел на выезде поражение от «Крыльев Советов» 1:5, после этого разгромил дома «Рубин» 3:0, а затем отхватил в гостях от «Сочи» проигрыш 0:4. Скажем так, это своеобразная стабильность, которая совсем не признак мастерства.

Если же брать три предшествовавших матча «Пари НН» в чемпионате России, то подопечные Сергея Юрана неоднозначно проиграли «Краснодару» (0:1), одержали победу над «Ахматом» (2:0) и увезли из Воронежа поражение от «Факела» (0:2). Нижегородцы шли в зоне вылета, хотя, понятное дело, им хотелось бы занимать в таблице место несколько повыше.

Игра в отчётном матче с самого начала пошла боевая, как и прогнозировалось. «Ростов» тоже пытался, но хозяева со временем всё-таки больше стали давить на ворота соперника. Только с обострением у команд не очень складывалось. Мяч достаточно гостил прежде всего в штрафной площади гостей, но прямо стопроцентные голевые моменты за первые полчаса трудно вычленить.

В основном это были какие-то скидки и полуудары головой, которые трудно было сохранить в памяти. В старании рождать голевые возможности тому же «Пари НН» не откажешь, но долго у хозяев не получалось создавать настоящие такие, породистые моменты. Комличенко, Масоэро, Трошечкин, Сулейманов пытались забить со второго этажа, однако ж никто из них не преуспел в этом.

Подобный шанс забить, но уже поосновательнее, волжане организовали себе на исходе получаса игры. Живоглядов вбросил аут с правого фланга в чужую штрафную площадь, Сулейманов сбросил мяч головой, и Севикян вонзил его в перекладину, то есть тут уже была реальная опасность. Добивание осуществлял Карапузов, однако его удар был заблокирован на угловой.

На последней основной минуте первого тайма Сулейманов оказался на острие также вторым этажом, откликнувшись на подачу Калинского с правой стороны по диагональной траектории. Мяч после удара Тимура разминулся с левой штангой. «Пари НН», наверное, заслужил гол в первом тайме, хотя владел мячом 41 процент игрового времени, но заслуживать в футболе мало, надо прежде всего забивать.

Переговорив с Карпиным в перерыве, ростовчане активнее начали второй тайм, но этого было недостаточно для открытия счёта. А вот «Пари НН» на шестидесятой минуте нашёл способ поразить чужие ворота. Севикян продрался к лицевой по правому полуфлангу и был уронен Мелёхиным – пенальти. Сулейманов пробил с точки по центру, упавший вправо от себя Песьяков отразил мяч ногой, однако на добивании результативно в касание сыграл Калинский (1:0).

Оставшиеся полчаса команда Сергея Юрана действовала от обороны, и «Ростов» без моментов не сумел подобрать ключей к обороне соперника. Таким образом, подопечные Валерия Карпина проиграли второй матч подряд и третий из четырёх последних в рамках РПЛ. «Пари НН» же выиграл второй раз за три последних тура и догнал «Ростов» по очкам, покинув зону стыков. После шести проведённых матчей в чемпионате России у каждого из них по семь очков.

Кирилл Иванцов

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