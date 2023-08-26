Терёхин: «Обидно, что пропустили в концовке»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин внимательно следит за выступлениями клуба, и он расстроен тем, что в шестом туре чемпионата России «Динамо» пропустило на последних минутах игры с «Рубином», потеряв два очка - бело-голубые получили лишь очко вместо трех.

- Конечно же, есть разочарование от того, что в самом конце упустили победу. И такие вроде голы хорошие забили, и вдесятером играли. Просто обидно. «Рубин», конечно, всегда был неудобным соперником для «Динамо», - цитирует слова Терехина Rusfootball.info.

В следующем туре чемпионата московский клуб сыграет в Ростове-на-Дону.