Личка рассказал о ходе восстановления Майсторовича

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии сербского защитника Милана Майсторовича.

Специалист отметил, что игрок до сих пор проходит процесс реабилитации после травмы колена, и в конце августа-начале сентября он начнет тренироваться по индивидуальной программе, однако сложно сказать, как быстро он вернется в строй.

«Все таки перерыв в шесть месяцев — это долго. Следующие два три месяца он будет входить в тренировочный процесс. До декабря будет тренироваться отдельно от команды — 100%», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Майсторович принял участие в десяти играх, но в игре против «Ахмата» получил разрыв крестообразной связки.