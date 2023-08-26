Ильин стал лучшим футболистом матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Назван лучший футболист матча шестого тура Российской премьер-лиги между столичным «Спартаком» и «Ахматом».

Награду получил форвард грозненского коллектива Владимир Ильин. Нападающий провёл весь матч на поле «Открытие Банк Арены», попав в штангу после удара головой в первой половине встречи.

Напомним, что «Спартак» не смог выиграть у «Ахмата» в домашней встрече чемпионата, сыграв в нулевую ничью. После шести туров «красно-белые» находятся на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. Грозненцы на две позиции ниже с семью баллами.