Агент Тюкавина: «Динамо» много пропускает»

Алексей Сафонов, представитель форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об уровне игры «бело-голубых» на старте сезона Премьер-лиги.

«Говорил и повторюсь — «Динамо» много пропускает. «Динамо» всегда славилось защитой. В былые времена за сезон столько не пропускали, сколько пропустили сейчас за шесть туров. При этом забивают много», — заявил агент нападающего в интервью изданию «РБ Спорт».

По словам Сафонова, следить за нынешним «Динамо» под руководством Марцела Лички куда интереснее, чем за командой Славиши Йокановича в прошлом сезоне. Также агент отметил, что не понял замену Тюкавина во второй половине поединка против «Рубина».

Напомним, что после шести встреч текущего розыгрыша Премьер-лиги «Динамо» находится на четвёртом месте в таблице РПЛ. В восьми матчах в рамках всех состязаний Константин забил три гола.