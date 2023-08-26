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Медина: «Во втором тайме удалось прибавить, но нам есть над чем работать»

26 Августа 2023 • 21:42 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ахматом» (0:0).

- Что скажете по качеству этой игры, что было со «Спартаком» в первом тайме?

- Я согласен, что мы в первом тайме играли хуже, и не все получалось. Во втором тайме удалось прибавить, но нам есть над чем работать, будем исправлять эти моменты.

- За счет чего прибавили во втором тайме, что сказал тренер?

- Попросил нас продолжать использовать прессинг и фланги. Некоторые детали мы поправили, но в целом он сказал продолжать в том же духе и идти вперед.

- Что уже предпринимали в конце? Было много ударов, индивидуальных действий, какие были мысли в тот момент?

- Были близки, действительно, но, к сожалению, не получилось. Нужно продолжать работать и идти вперед.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина
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