Медина: «Во втором тайме удалось прибавить, но нам есть над чем работать»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Ахматом» (0:0).

- Что скажете по качеству этой игры, что было со «Спартаком» в первом тайме?

- Я согласен, что мы в первом тайме играли хуже, и не все получалось. Во втором тайме удалось прибавить, но нам есть над чем работать, будем исправлять эти моменты.

- За счет чего прибавили во втором тайме, что сказал тренер?

- Попросил нас продолжать использовать прессинг и фланги. Некоторые детали мы поправили, но в целом он сказал продолжать в том же духе и идти вперед.

- Что уже предпринимали в конце? Было много ударов, индивидуальных действий, какие были мысли в тот момент?

- Были близки, действительно, но, к сожалению, не получилось. Нужно продолжать работать и идти вперед.