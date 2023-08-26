Тюкавин: Всегда обидно пропускать на последних секундах

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ничьей в матче шестого тура Российской-премьер-лиги против казанского «Рубина» (2:2).

Форвард отметил, что всегда обидно пропускать на последних секундах, при этом упуская победу.

«Но ничего страшного, главное — не проиграли. Первый тайм сыграли неважно. Тренер нас встряхнул в перерыве и уже по другому вышли на второй тайм», - приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

«Динамо» после шести туров располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 11 набранных очков.

В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет против «Ростова».