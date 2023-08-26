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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин: Всегда обидно пропускать на последних секундах

26 Августа 2023 • 21:36 Комментировать
Рубин
2:2
Динамо Москва
окончен

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ничьей в матче шестого тура Российской-премьер-лиги против казанского «Рубина» (2:2).

Форвард отметил, что всегда обидно пропускать на последних секундах, при этом упуская победу.

«Но ничего страшного, главное — не проиграли. Первый тайм сыграли неважно. Тренер нас встряхнул в перерыве и уже по другому вышли на второй тайм», - приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

«Динамо» после шести туров располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 11 набранных очков.

В следующем туре столичный клуб на выезде сыграет против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Константин Тюкавин
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