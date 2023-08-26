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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» третий матч без победы: «Ахмат» Ромащенко без особых проблем выстоял в Москве

26 Августа 2023 • 21:29 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

«Спартак» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России. Матч шестого тура РПЛ состоялся 26 августа на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва0:0Ахмат
Селихов АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисДжикия ГеоргийРябчук ОлегУмяров Наиль  55' 62' (Игнатов Михаил ( 62') Мартинс Кристофер 76' (Медина Хесус ( 76') Зобнин РоманБонгонда Тео 76' (Зиньковский Антон ( 76') Соболев Александр Сергеевич 62' (Литвинов Руслан ( 62') Промес Квинси
Запасные: Лайкин МаксимПруцев ДанилСвинов ИльяКлассен ЛеонМелёшин ПавелБабич СрджанМаксименко АлександрЧернов Никита
Шелия Гиорги  90'Тодорович ДаркоСемёнов АндрейЧеликович ЯсминБогосавац МирославКамило РейжерсТимофеев Артём 81' (Камилов Владислав ( 81') Олейников Иван  53' 71' (Диванович Заим ( 71') Ильин ВладимирБериша БернардКонате Мохамед II
Запасные: Ковачев СветославУциев РизванТашаев РизванМацуев МинкаилОпарин Михаил
26 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Два поражения подряд потерпел «Спартак», поэтому на «Ахмат» был настроен чрезвычайно серьёзно. Грозненцы тоже подходили к матчу воодушевлёнными. Неделю назад их возглавил Мирослав Ромащенко и сразу же был раздавлен «Оренбург» - 4:0. Но с выездом на «Открытие Арену» тот матч конечно сравнивать нельзя. Абаскаль в этот раз мудрить не стал, выпустив впереди привычное трио – Промес, Соболев, Бонгонда.

«Красно-белую» оборону составили Рябчук, Дуарте, Джикия и Денисов, новичок Срджан Бабич наблюдал за игрой со скамейки запасных. И наблюдал он картину не очень приятную. «Ахмат» спокойно возил эту самую оборону, игроки грозненской атаки были на касание быстрее и активнее, отлично давили. Так на десятой минуте Селихова спровоцировали на ужасный вынос. Камило мяч получил и в касание пытался перекинуть голкипера, но немного не попал.

«Ахмат» атаковал чаще и интереснее. Ильин постоянно переигрывал и продавливал Рябчука. Однажды Владимир заложил классное соло, но удар с точки пенальти не получился совсем – мяч прикатился в руки Селихову. А когда Бериша выдал шикарный кросс, Ильин вновь продавил Рябчука и пробил уже головой. Селихов в этом эпизоде не спасал, зато выручила «красно-белых» штанга. А что «Спартак», спросите вы? Да ничего, за первые 45 минут «красно-белые» не создали интересных моментов.

В перерыве Абаскаль слегка взбодрил своих подопечных, и только тогда «Спартак» забегал. Создали хозяева лучший свой момент: Промес забросил мяч на Соболева, Александр в касание скинул на Бонгонда, ворвавшегося во вратарскую площадь. Тео в завершении бил с острого угла, но спас «Ахмат» Георгий Шелия. Правда, подбор тоже остался за Бонгонда и мог он забивать со второй попытки, но тут уже попал в штангу, от которой мяч затем пределы поля покинул. Слишком острый был угол.

Ещё немного поддавил «Спартак», но остроты уже не было. Пытался Бонгонда опять затолкать мяч в ворота после навеса, однако накрыли его вдвоём. Абаскаль активно играл заменами: сначала вышли Игнатов и Литвинов, затем Медина и Зиньковский, но эти перестановки качественного скачка не приносили. «Ахмат» всё больше жался к своим воротам, но держался практически без замен – вышел только Диванович. И в концовке Камилов.

Шесть минут компенсировал арбитр, «Спартак» давил, навалился, но забить так и не сумел. Ещё и Камило чуть не наказал москвичей в контратаке – спас Селихов. Нулевая ничья зафиксирована на «Открытие Арене», ровно такая же была и в последнем матче этих команд.

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
26 Августа 2023 в 22:10
Хрюкнем! Рюмка водки на столе...)
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