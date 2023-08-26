«Пари НН» повёл в матче с «Ростова» после удара с 11-метровой отметки

На протяжении часа игры «Пари НН» и «Ростов» не могли распечатать ворота друг друга. В итоге Эдгар Севикян был сбит в штрафной площади соперника в борьбе с Виктором Мелёхиным, это пенальти. Тимур Сулейманов с 11-метровой отметки направил мяч по центру ворот, и голкипер Сергей Песьяков выручил, но первым на добивании оказался Николай Калинский, и он не мог промахнуться по практически пустым воротам соперника.

Счет стал 1:0 в пользу хозяев поля, которые набирают семь очков и поднимаются на восьмое место, где находятся ростовчане. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.