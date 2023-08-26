Тюкавин оценил красивый гол Скопинцева в ворота «Рубина»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин оценил гол Дмитрия Скопинцева во встрече шестого тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

«Великолепный гол! Дима – молодец. Попал наконец со своей правой коряги. Жаль, это не помогло нам победить», – заявил нападающий «бело-голубых», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что Дмитрий Скопинцев вывел вперёд «Динамо» во встрече против «Рубина», забив красивый мяч на 74-й минуте. Подопечные Марцела Лички упустили победу в концовке поединка, пропустив от Джоэля Фамейе на 95-й минуте.