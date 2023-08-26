Личка: «Нам нужно учиться играть без Захаряна»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре столичного клуба без Арсена Захаряна, который в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад».

Специалист отметил, что россиянин является хорошим игроком, и, можно сказать, что нужно учиться играть без него.

«Надо играть в свою игру и уметь давать свои лучшие качества команде. Ты не можешь копировать Захаряна или Зидана. Каждый футболист уникален и показывает, что умеет», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян дебютировал за испанскую команду в матче третьего тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (0:0).