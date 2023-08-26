Булыкин оценил состояние «Динамо» на старте сезона

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о состоянии столичного «Динамо» на старте сезона.

«Мне нравится, как «Динамо» двигается. Можно даже обратить внимание, как радовалась скамейка голам. Это показывает, что микроклимат в команде хороший. Физически динамовцы тоже готовы», — заявил экс-нападающий «бело-голубых», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, подопечным Марцела Лички нужно не останавливаться на достигнутых результатах и добавить стабильности.

Напомним, что после шести туров Российской премьер-лиги «Динамо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. В последнем матче «бело-голубые» сыграли с «Рубином» со счётом 2:2.