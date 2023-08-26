Матч «Рубин» - «Динамо» получился самым драматичным в шестом туре Премьер-лиги. Казанцы выиграли первый тайм после удара Мирлинда Даку с 11-метровой отметки, а соперник заиграл, оставшись вдесятером. Сначала Денис Макаров здорово пробил с лета с радиуса штрафной, а вскоре Дмитрий Скопинцев здорово прорвался к воротам и зарядил под перекладину. Вполне вероятную победу «Динамо» упустило на последних секундах, когда Джоэль Фамейе сравнял счет.

Видео главных событий поединка представлено ниже.